Mago Martin Magic Show @Teatro del Pane

Un libro regalato da suo Nonno, farà scattare in lui il bacillusmagicus all’età di 7 anni. All’età di 15 anni, Martin è chiamato dalla RAI per partecipare ad un programma chiamato “Colpo Colpaccio e Bum”, da li per lui partono una serie di avventure ed apparizioni televisive, incluso “Primo Applauso ragazzi di successo” un programma che vedrà Martin vincitore su oltre 4000 concorrenti. Con la “Grand Orchestre du Splendid” si esibirà in moltissime città da Castrocaro Terme, Roma, Venezia, Ginevra, Vienna, Amsterdam, Monaco, Parigi e Londra, e all’Imperial Palace of Las Vegas, seguiranno Monte Carlo, Ibiza, Madrid. Nel 1990 Martin farà sparire una Ferrari nella piazza prin di Conegliano di fronte ad oltre 60,000 persone. Nel 1992 viene invitato in moltissimi programmi televisivi, e grazie a questo apparirà oltre 180 volte in prima serata al grande “Gioco dell’Oca”. Il successo è tanto che viene chiamato di seguito in oltre 40 paesi sparsi nel mondo. Dal 2000 si esibisce a bordo delle più lussuose navi da crociera e nel 2010 crea 5 produzioni magiche strepitose, curandone la regia.

Con lo spettacolo del Mago Martin si conclude la stagione 2017/2018 del Teatro Del Pane. A fine spettacolo, tutto il team del teatro si unirà al pubblico per un brindisi.

Domenica 29 aprile 2018

Apertura ore 19.30

Cena ore 20.00

Spettacolo ore 21.30

Contributo cena+spettacolo 35€

Contributo solo spettacolo 15€

(ingresso riservato ai soci ACSI)