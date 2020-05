Maratona di lettura di Feltre

Un’intera settimana di appuntamenti ed incontri con grandi autori e protagonisti del panorama culturale italiano. Quest’anno la manifestazione, giunta alla sua quindicesima edizione, è interamente online. Non avremo dunque la presenza “viva” degli ospiti, ma grazie a internet potremo comunque ascoltarli e confrontarci con loro. L’intera manifestazione è gratuita. Per partecipare in diretta è sufficiente iscriversi al link riportato.