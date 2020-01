Inexorable duo: Giulio Casale e Alessandro Grazian in concerto

L’amicizia prima ancora che la musica lega Giulio e Alessandro Grazian, due dei gioielli seminascosti della musica d’autore italiana. Diversi ma analoghi: compositori ribelli e non allineati, sempre alla

ricerca di nuove soluzioni che portino chi ascolta a un'emozione sincera.



Le loro occasionali collaborazioni hanno finito per convergere nella partecipazione di Grazian alla produzione dell’album Inexorable (VRec, 2019), che ha segnato il ritorno di Casale alla discografia con una manciata di brani inediti che lasciano un segno.

I risultati non si sono fatti attendere: il brano Soltanto un video, arrangiato e prodotto da Grazian, ha vinto il premio di Rock Targato Italia come miglior singolo del 2019.



Inexorable Duo intraprenderà un breve tour nel Nord Italia, tra Lombardia e Veneto, nel mese di gennaio.

Oltre al repertorio contenuto nell’album, vengono presentati brani tratti dal precedente repertorio di Casale, qualche classico degli Estra (dei quali Casale è sempre stato il frontman) e una manciata

di canzoni altrui che definire “cover” sarebbe riduttivo.

[ Crediti foto: Giuseppe Verrini ]



+ Prima e dopo il concerto selezione musicale in vinile a cura di DJ MARCO MIX

Gallery