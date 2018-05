Meditazione Kundalini di Osho

Meditazione attiva di Osho: la meditazione per gli occidentali

Posti limitati

➡ INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE:

cell 320 4103952 - info@robertamarzola.it



Immergersi totalmente nello scuotimento e nella danza, durante questa meditazione, aiuta a sciogliere il proprio essere rigidi come sassi, in qualsiasi punto il fluire dell’energia sia stato represso e bloccato. Poi quell’energia può scorrere, danzare ed essere trasformata in gioia e beatitudine. Nella seconda fase si consente a tutta questa energia di scorrere verticalmente, di muoversi verso l’alto nel silenzio. Un modo estremamente efficace di sciogliersi e rilassarsi, lasciandosi andare alla fine della giornata.



L'ingresso è gratuito. Viene richiesta solo una donazione di almeno 5 euro da devolvere in beneficenza a realtà individuate dal gruppo, nell'ambito di Insieme è più Facile - Laboratorio Gratuito



Con Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista, ricercatrice spirituale e ideatrice dei laboratori "Qualcuno ci ama", Facebook Consapevole (quarta edizione) CONSAPEVOLvere [Presentazione], Camminata Alchemica. Conduce Insieme è più Facile - Laboratorio Gratuito di Treviso.

Tiene sessioni individuali per il riequilibrio energetico.