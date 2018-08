30° Memorial Paolo Meneghello - Correre per donare - 6° Trofeo Bottiglieri

30° MEMORIAL PAOLO MENEGHELLO - Correre per donare - 6° Trofeo Lucio Bottiglieri



Domenica 2 settembre correte con noi a S.Cristina di Quinto di Treviso! Corsa podistica non competitiva di km 6, 11 e 20 Km L'intero ricavato verrà devoluto a LILT di Treviso e ADVAR.



ISCRIZIONI:

Dalle ore 07.30 alle 09.00 di domenica 2 settembre 2018 presso il Centro Giovani di S. Cristina.



PARTENZA:

Ore 09.00 km 6, 11 e 20 di fronte alla Chiesa di S. Cristina.



QUOTA D'ISCRIZIONE:

5,00€ con premio

3,00€ senza premio



SERVIZI:

- Assistenza Medica Sanitaria;

- Ristori;

- Segnalazione dei percorsi con frecce e cartelli chilometrici;

- Personale addetto lungo il percorso.



• PREMI PER I PRIMI 20 GRUPPI

• PREMI PER I PRIMI TRE DELLE TRE DISTANZE MASCHILE E FEMMINILE

• NEI SEI KM É PREVISTA LA PREMIAZIONE PER I PRIMI TRE DEGLI UNDER 17



REGOLAMENTO

Il Comitato organizzatore, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, persone o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione. Le quote di partecipazione non sono soggette ad IVA a norma del comma IV dell'art. 4 del DPR 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche.



Tempo massimo corsa ore 03.00.

• Vige il rispetto del Codice della Strada.

• Le strade sono aperte al traffico e non presidiate.



I partecipanti confermano di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente, di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni fisiche e psichiche idonee alla partecipazione; rinunciano a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della società organizzatrice, dei partner, fornitori, del personale e di enti intervenuti nell’organizzazione per qualsiasi cosa derivante dalla propria partecipazione. A coloro che volessero anticipare la partenza l’organizzazione non dà alcuna assistenza. Si consiglia di effettuare le partenze agli orari stabiliti.