Minimal Klezmer in concerto

Fanfare sgangherate, jazz a rotta di collo, piani giocattolo e chincaglierie assortite. Quattro musicisti, insieme dal 2011, accomunati dall’amore per la musica classica con una speciale vocazione per l’improvvisazione e una smodata passione per il Klezmer. Hanno all’attivo numerosi concerti e apparizioni radiofoniche in Italia, Regno Unito, Germania e Ungheria.



Ingresso libero con offerta responsabile.

Per informazioni: www.enricopizzuti.it