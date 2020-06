“Brindiamo in Sicurezza” da Capovolti Bistrot a Mogliano Veneto

Birra illimitata. Gadget di sicurezza da 99cm. Ospiti speciali, a partire dal sindaco Davide Bortolato. Un’intera piazza a disposizione con stand enogastronomici, vino, birra e cocktail. Ma soprattutto, la prima grande dimostrazione di come si possa fare movida in sicurezza, divertendosi però in pieno rispetto dei nuovi standard normativi “a prova di Covid”.

Domani 26 giugno, alle ore 19.00 è Capovolti Bistrot ad aprire ufficialmente il sipario su di un’estate all’insegna Fase 3: quella di un responsabile ritorno agli aperitivi e alla convivialità.

Domani, infatti, per dare il via al primo weekend ella stagione estiva, il nuovo locale di Via Zermanesa 6, concepito l’anno scorso da Andrea Costa e rapidamente entrato nel cuore e nelle abitudini dei moglianesi, “capovolge l’aperitivo”, partendo dalla sicurezza…

…Nonché, come sempre, da vini di classe, birre artigianali, premium cocktail, cicchetti gourmet e chi più ne ha, più ne metta.

Ci vediamo domani da Capovolti Bistrot, per scoprire assieme cosa significhi “movida in sicurezza”.

Info e prenotazioni:

📞 327 7753284 📧 info@capovoltibistrot.it