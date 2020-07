Muse tribute night with Knights of Cydonia live at live&drink

Ci siamo chiusi in casa, abbiamo rispettato tutte le regole, abbiamo tenuto a freno la nostra voglia di live.. ma adesso è giunto il momento.

Il 18 Luglio al 'Live Drink - Food & Good Music' sarà una straordinaria serata in omaggio a una delle più grandi band del panorama musicale moderno: i MUSE.



KNIGHTS OF CYDONIA è il tributo ai MUSE attivo più longevo d'Italia, dal 2006 ripropone l’energia e tutto il meglio della discografia in uno spettacolo completamente sincronizzato con video, luci e lasers, ispirato alle migliori esibizioni live e all’ultimo tour della band britannica che sta cambiando il mondo della musica.



POSTI LIMITATI - PER PRENOTAZIONI 041-2688768



INFO IMPORTANTI

Rispettando le attuali disposizioni relative agli eventi live sarà possibile prenotare il tavolo all'interno del locale.



SOLO SU PRENOTAZIONE MENÙ GALLETTO

Galletto + patate fritte + birra da mezzo (o bibita) 15,00€

per prenotazioni

041 2688768



Live Drink - Food & Good Music / Mogliano Veneto

Via Giotto, 9, 31021

Mogliano Veneto - Treviso