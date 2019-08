Week end all’insegna dell’intrattenimento a Montebelluna

Sarà un fine settimana ricco di eventi quello in programma a Montebelluna nei prossimi giorni. Ad aprire il week end sarà lo spettacolo per famiglie a cura di Teatro Perdavvero “I Musicanti di Brema” che andrà in scena alle 21.00 in piazza Dal’Armi. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso l'Auditorium della Biblioteca Lo spettacolo, tratto dalla favola dei Fratelli Grimm, viene proposto con musiche e canzoni suonate dal vivo in scena.

Ogni animale è un piccolo mondo e non importa se sia moro o biondo, se sia senza unghie o gli manchi un dente, se sia zoppo o non udente. Se sia alto, bello, grasso, se abbia la testa dura come un sasso. Se sia sempre stanco o agitato, se sia peloso o pelato. Se sia senza un’ala oppure perfetto o se abbia un qualche altro difetto, che magari non si vede però ce l’ha… L’importante è che se stanno in compagnia gli animali come le note fanno una melodia. Varia, ricca, con anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza.

Di e con: Marco Cantori

Musiche e canzoni: Diego Gavioli e Marco Cantori

Oggetti di scena: Nives Storci

Sabato 3 agosto, invece, in Villa Correr-Pisani dalle 18.00 alle 23.00 andrà in scena la prima edizione di “Aperitivo sotto le stelle” organizzata dal Comune di Montebelluna: una suggestiva serata di arte, musica, storia e natura, in collaborazione con l’Associazione MusikDrama.

Questo il ricco programma dell’evento

Ore 18.00

MONTELLO INCANTATO

Per tutti, adulti e bambini, un viaggio nel nostro territorio tra storie, leggende, tradizioni culturali, personaggi fantastici e magia. Attività su prenotazione, a numero chiuso; 2 turni da un’ora, massimo 25 persone.

Dalle 19.30 alle 22.00

APERITIVO

E’ possibile gustare un calice di ottimo vino prodotto dalle Cantine Locali nel bellissimo giardino antistante alla Villa.

Dalle ore 18.30 alle 20.30

VISITE AGLI AFFRESCHI restaurati di Villa Pisani

Gidate di “Isabella e Almorò Pisani”, proprietari della Villa nel ‘700, accompagnati da dolci note di violino a cura dell’associazione MusikDrama.

Dalle ore 21.00 alle ore 22.30

VISITE AGLI AFFRESCHI restaurati di Villa Pisani

Guidati da “Isabella e Almorò Pisani”, proprietari della Villa nel ‘700, alla suggestiva luce del lume di candela.

Ore 21.00

NOTE DI STELLE

La serata sarà allietata dalle note armoniose della musica classica dell’associazione MusikDrama.

Ore 22.00

IL BOSCO DI NOTTE

Nel magnifico parco retrostante la villa e lungo lo Stradon del Bosco ci si potrà immergere nella sorprendente natura notturna e ascoltare suoni, riconoscere gli animali, osservare il volo di pipistrelli e insetti. Attività su prenotazione, a numero chiuso; durata un’ora, massimo 25 persone.

Per partecipare alle attività “Montello incantato” e “Bosco di notte” è obbligatoria la prenotazione.

Ingresso 5 € (bambini fino a 6 anni entrano gratis); biglietto famiglie 18 € (2 adulti e max 3 minori). Con il biglietto d’ingresso sono comprese tutte le attività della serata e una degustazione di un vino locale come aperitivo.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà all’interno di Villa Correr-Pisani.

In occasione della serata il MeVe chiude alle ore 17.00.