Borderline - spazio alla terra

DANZA con Ilaria Marcolin, Giovanna Garzotto, Andrea Rampazzo, Silvia Sessi, Elena Sgarbossa e Beatrice Bresolin. Concept e coreografia di Beatrice Bresolin. In caso di maltempo, la performance si terrà presso il Memoriale Veneto della Grande Guerra a Villa Correr Pisani PRIMA NAZIONALE in collaborazione con Operaestate Festival Veneto



Gli Space Makers, provenienti dal pianeta Spazio, fanno visita ai terrestri, incuriositi dalla loro modalità di abitare la Terra. Come vi relazionate alla terra che abitate? Come tracciate i confini degli spazi a vostra disposizione? Come date spazio a ciò che conta? BorderLine è un campo giochi, uno spazio di incontro, interazione e condivisione con l’Altro. BorderLine è una performance di danza il cui spazio scenico non ha confini.



Beatrice Bresolin, danzatrice e coreografa freelance in Italia e a Berlino, collabora con musicisti e artisti visivi, realizzando performance e itinerari coreografici in luoghi non convenzionali quali musei, spazi urbani e naturali. Conduce laboratori di danza contemporanea e composizione istantanea.

