Imprese green e buone pratiche in ascolto della terra

Incontro con Niccolò Cipriani - fondatore di Rifò, startup vincitrice del Festival Nazionale dell'Economia Civile 2019 come miglior startup innovativa - e Carlo Bendoricchio - direttore di Acque Risorgive, consorzio di bonifica vincitore del Premio #RF2018 per il miglior progetto di riqualificazione fluvialeIn caso di maltempo, l'incontro si terrà presso l'auditorium della Biblioteca Comunale di MontebellunaEvento in collaborazione con il Festival Nazionale dell'Economia CivileSono sempre di più le imprese, pubbliche e private, di giovani e non, che puntano a un alto tasso di sostenibilità e innovazione socio-ambientale. Il Festival ne ha selezionate due, premiate a livello nazionale.Rifò produce capi e accessori di alta qualità, realizzati con fibre tessili 100% rigenerate. Trasforma i vecchi maglioni di cashmere in un nuovo filato con il quale realizza a km 0 morbidi e soffici prodotti. Acque Risorgive, ente di diritto pubblico, si occupa di sicurezza idraulica su un vasto territorio di 52 Comuni tra le province di Padova, Treviso e Venezia: attua una manutenzione “gentile” dei corsi d'acqua, avendo a cuore sviluppo sostenibile, biodiversità, paesaggio ed esigenze di fruizione.