Il Meve con lo sguardo di videomaker e documentaristi

Proseguono gli incontri del ciclo “Il MeVe con lo sguardo di...” promossi al Memoriale Veneto della Grande Guerra. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 19 febbraio alle ore 20.30 con Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato, registi di apprezzati docufilm sulla Grande Guerra tra cui anche il recente “Fucilateli” - Commissione d’Inchiesta su Caporetto 1918-19”, il racconto storico delle fucilazioni avvenute nel corso della prima Guerra mondiale. I due videomaker e documentaristi – che si sono occupati della parte videografica dello stesso eVe - hanno collaborato condurranno una visita speciale al Memoriale: un’occasione unica per esplorare e capire insieme a loro i filmati storici presenti nelle installazioni del MeVe. Per tutti, consigliato a partire dai 12 anni.