"Happy Days": uno speciale concorso d'arte contemporanea

Il 22 e il 23 giugno 2019 a Motta di Livenza si terranno le giornate della manifestazione "Happy Days" organizzata da Marco Andrighetto e dai ragazzi del team Happy Days. Per l'occasione, l'associazione culturale Atelier dell'Artista, ha deciso di abbinare all'evento una mostra-concorso dedicata al tema dal titolo "1° Happy Days International Art Contest".

L’esposizione verrà fatta dal 15 al 30 giugno 2019 presso il Palazzo della Fondazione Ada e Antonio Giacomini. Ogni artista è stato chiamato ad interpretare, con il proprio stile, la filosofia anni '50 e '60, il sogno americano, l'epoca delle scintillanti cromature, Fonzie e i mitici diner colorati, il consumismo "newer faster and better", James Dean giovane ribelle e le auto truccate, il jazz, il Rock 'N' Roll e il movimento delle anche di Elvis Presley, la beat generation e Jack Kerouac, la Coca-Cola e le pin-up. Tra le numerose opere candidate sono stati selezionali 32 lavori di artisti italiani ed internazionali degni di nota che verranno esposti al pubblico. Il vernissage con buffet si terrà sabato 15 giugno alle ore 18 presso Palazzo Giacomini. Tra le opere esposte saranno scelti dalla giuria 3 vincitori che avranno diritto ad esposizioni gestite dall’Associazione Culturale Atelier dell’Artista. La giuria avrà inoltre la facoltà di scegliere altri 7 lavori da premiare con un attestato per menzione speciale. Sarà possibile prenotare una visita guidata gratuita a numero limitato e su prenotazione nei giorni di sabato 22 giugno alle ore 10 e domenica 23 giugno alle ore 10. Il team dell’Atelier dell’Artista unitamente con quello di Fondazione Giacomini vi guideranno attraverso la mostra del concorso Happy Days e la mostra permanente del patrimonio della fondazione Giacomini che vanta di numerose opere storiche tra cui anche un bozzetto della famosa opera “Il quarto stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo. La collezione Giacomini sarà anche visitabile durante l’inaugurazione (15 giugno) e nelle giornate dell’Happy Days (22 e 23 giugno durante gli orari di apertura al pubblico).

Per prenotare la visita guidata puoi chiamare il 3475029723 o inviare una mail ad associazioneatelierdellartista@gmail.com

Artisti in esposizione

Andrì, AnonimaArtisti, Susanna Bacchet, Antonia Pia Bianchimani, Giovanni Biasi, Luana Boaretto, Francesca Beatrice Borri, Maria Grazia Brunetto, Duilio Busdon, Fabiola Capua, Mirco Cignolini, Federica Cocchetto, Sabrina Costa, Francesca Falli, Cesare Garuti, Nicolò Governali, Antonio Lippi, Lavinia Longhetto, Cinzia Longo, Mario Papa (Miroa), Roberta Morelli aka Dis(homo)rganic, Catalin Emil Pascar, Simone Prudente, Simone Ricciardiello, Valentina Rossetton, Cinzia Scarpa, Lara Sonego, Jessica Spagnolo, Armando Trasforini, Sara Vacchi, Stefano Zaghetto, Laura Zilocchi. L’associazione culturale Atelier dell’Artista ringrazia per l’opportunità e la fiducia Marco Andrighetto e gli organizzatori dell’Happy Days, per gli spazi espositivi tutta la Fondazione Ada e Antonio Giacomini ed in particolar modo il Presidente Stefano Ervas, per il patrocinio AIAPI Arti Visive IAA AIAP Unesco, per il patrocinio il Comune di Motta di Livenza in particolar modo il Sindaco Alessandro Righi, l’Assessore Ilario Daneluzzi e tutto l’Ufficio Cultura.

Info & Orari

Inaugurazione: sabato 15 giugno ore 18 presso Palazzo Giacomini. Premiazioni: domenica 23 giugno ore 16.30 in piazza Luzzatti.

Orari di apertura mostra: Giovedì: dalle 16.30 alle 22.30. Venerdì: dalle 16.30 alle 19.30. Sabato e domenica: dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30. Domenica 23 giugno orario continuato dalle 10 alle 19.30. Curatori: Ivan Toninato, Mirella Buosi, Ornella Luvisotto.