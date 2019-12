Cineteca: all'Eden Café una nuova mostra dedicata alla Settima Arte

CineTeca è una collezione di "alternative poster" realizzati da Ale Giorgini e dedicati ad alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema: dai cult movies degli anni 80, alle pellicole più recenti, fino alle più conosciute e celebrate serie televisive.

Ale Giorgini ha iniziato a disegnare da bambino e non ha più smesso. Oggi lavora come illustratore e ha collaborato con brand come Armani, adidas, Jeep, Puma, Martini, Disney, Warner Bros e ha pubblicato le sue illustrazioni su The Hollywood Reporter, Boston Globe, Chicago Magazine, The Official Ferrari Magazine. Ha partecipato a mostre ed eventi in tutto il mondo: Tokyo, New York, Zurigo, Vienna, Parigi, San Francisco, Los Angeles, Melbourne, Manchester. Ha vinto il Good Design Award del Chicago Museum of Design (2017), è stato selezionato dalla Society of Illustrators di New York (2015, 2017) e candidato al Premio Boscarato al TCBF (2016). «Ale Giorgini aggiorna l’immaginario di Jim Flora e Paul Campani rivistando cult movie con tratto preciso ed exoticamente glowin-the-dark, in un’armoniosa sinfonia di vetrate per cattedrali di un’Era Spaziale retrò» conclude Vittore Baroni.