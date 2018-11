"I colori della luce": a Treviso la nuova mostra di Franco Vivian

Sabato 3 novembre, alle ore 18, presso la Sala Espositiva del Mecenate Tea Lounge, in Piazzetta della Torre 9 a Treviso, sarà inaugurata la mostra "I colori della luce" di Franco Vivian.

La mostra è curata e presentata dalla dottoressa Ombretta Frezza, critico e storico dell’arte. Franco Vivian, ingegnere di professione, si dedica alla pittura e alla fotografia con grande passione. L’artista presenterà una ventina di opere, realizzate prevalentemente ad acquerello, tecnica a lui congeniale, e ad olio, raffiguranti paesaggi avvolti in un’atmosfera sospesa, ovattata, che richiama quelle di William Turner. Il tempo sembra rallentare sino a cristallizzarsi, proiettando l’osservatore in una dimensione avulsa dal frenetico presente che contraddistingue la nostra quotidianità. Dipinti che raccontano paesaggi cari all'artista: Treviso, Venezia, la campagna trevigiana, le sue amate Dolomiti. Opere in bilico tra formale e soluzioni che tendono all’astrattismo che ci accompagnano dentro un mondo magico, onirico e fiabesco, come se stessimo sfogliando un libro di illustrazioni d’infanzia. Sarà possibile acquistare le opere in mostra e il ricavato sarà devoluto all’Advar. La mostra sarà visitabile ogni giorno (tranne il lunedì) dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 fino al 30 novembre 2018.