Autunno al Parco Papadopoli con la mostra: "La città degli animali"

Un fine settimana dedicato alle famiglie e ai più piccoli. Sabato 9 novembre alle ore 17 presso la Galleria Civica Vittorio Emanuele II (Villa Croze) di Vittorio Veneto verrà inaugurata la mostra "La Città degli Animali" dell'illustratrice per l'infanzia Corinne Zanette.

Corinne nasce a Vittorio Veneto nel 1984. Dopo il Diploma in Discipline Pittoriche all’Istituto Statale d’Arte “Bruno Munari” di Vittorio Veneto e il diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia, partecipa a diversi corsi d’illustrazione della Scuola Internazionale d’illustrazione di Sarmede. È atelierista esperta dei linguaggi espressivi nella scuola dell’infanzia, in formazione con le Istituzioni, i Nidi e le Scuole dell’Infanzia di Reggio Emilia. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni per case editrici italiane e francesi. Ha esposto le sue opere in molti prestigiosi luoghi della nostra penisola. In questa speciale occasione saranno esposti i suoi lavori più recenti. Per maggiori informazioni cliccare sul banner dell'evento.