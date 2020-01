Tornano le visite guidate alla mostra del Museo Collezione Salce

Il Museo nazionale Collezione Salce di Treviso, in collaborazione con l'associazione culturale Heritage Italy, propone nei mesi di gennaio e febbraio quattro visite guidate alla mostra da poco inaugurata "Colore come illusione. Grafica, pubblicità, manifesto" (aperta fino al 19 aprile 2020). Sarà un'occasione per singole persone, famiglie, coppie o piccoli gruppi di amici, di assaporare il percorso espositivo accompagnati da guide esperte.

CALENDARIO

Gennaio: domenica 12 gennaio ore 15, domenica 26 gennaio ore 15.

Febbraio: domenica 9 febbraio ore 15, domenica 23 febbraio ore 15

Prenotazione obbligatoria: heritageitaly@gmail.com oppure 340 2814124 (anche tramite whatsapp o sms)

Costi: 4 euro + biglietto d'ingresso al museo (Euro 6 intero; Euro 4 ridotto; Euro 2 agevolato)

Luogo di incontro: biglietteria del museo (via Carlo Alberto 31, Treviso)

Numero minimo partecipanti: 5 persone