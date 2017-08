Natura sotto le stelle 2017

25 agosto 2017,

Natura sotto le stelle



La Lipu Pedemontana Trevigiana, in collaborazione con l'Ass. alla Cultura, Biblioteca Comunale di Pederobba, propone una serata di straordinarie e coinvolgenti multivisioni. Spettacolo estivo di fotografia naturalistica con la regia di Valter Binotto.



PROGRAMMA



I sassi non hanno gli occhi! di Rinaldo Checuz



Islanda di Matthew Sommadossi



Il bosco nel sentiero di Giovanni Morao



Prealpi, dal Cansiglio al Grappa di Damiano Vardanega



Il colore del mare di Luigi Dorigo



Metamorfosi di Valter Binotto



INGRESSO LIBERO

ore 21 in Piazza Guarnier, Pederobba.



Spettacolo all'aperto, in caso di maltempo, l'evento sarà annullato