Nordic walking a Corbanese e lungo la radura dei Piai

Partiamo da Corbanese e scolliniamo in direzione Tarzo percorrendo un sentiero in mezzo al bosco alle pendici del Monte Castello. Scendiamo fino a raggiungere la vasta radura dei Piai e dopo averla attraversata saliamo imboccando la mulattiera un po’ dissestata che una volta collegava Tarzo con Ceneda. Arriviamo fino all’incrocio con la strada delle Perdonanze e prendiamo la strada bianca che ci riporta a Corbanese. Superato un capitello deviamo per un sentiero che ci farà tornare al punto di partenza.



Lunghezza percorso: 6 km circa



Dislivello: 100 m



Durata: meno di 2 ore e mezza



Difficoltà: medio facile



PRENOTAZIONI ENTRO VENERDI’ 24 MAGGIO



https://www.nordicwalkingtreviso.net/escursione/corbanese/