Oderzo anniversary festeggia con Zanutta!

E’ già passato un anno da quando abbiamo festeggiato l’ampliamento del punto vendita di Oderzo (Treviso), che si è arricchito dei settori arredobagno, termoidraulica e ferramenta, al fianco della storica offerta di materiali per l’edilizia. Abbiamo pensato che il primo compleanno sia indubbiamente un traguardo importante. Sicuramente il miglior modo per festeggiare è aprire le porte della nostra filiale e condividere questo momento di gioia con tutti voi.



Potrete così scoprire che, nonostante la filiale sia stata appena rinnovata, in questo anno di cambiamenti ce ne sono stati parecchi! Inaugureremo infatti il nuovo CENTRO CUCINE! Fresche di posa ammirerete i nostri nuovi concept dedicati alle cucine, all’interior design e alla casa a tutto tondo. Ma le novità non si fermano qui! Finalmente anche a Oderzo avremo un CENTRO COLORE, specializzato nella consulenza e fornitura di pitture, smalti, resine e sistemi decorativi per interni ed esterni.