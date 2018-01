OLTRE L'IMMAGINE

Esposizione d'Arte Contemporanea

a cura di Roberta Gubitosi

in collaborazione con Walter Pavanetto

e Associazione Tant'arte



Presentazione sabato 10 febbraio, ore 17.30



Continua a Ca'Sugana la Rassegna d'Arte Contemporanea “Oltre l'immagine” con la mostra degli artisti Donatella Bartoli, Alessandro Murer e Tiziano Ronchin. Ogni artista esprime il suo particolare punto di vista in relazione al contesto fisico, umano, sociale dando origine a una pluralità di ricerche e di elaborazioni, per cui l'opera è il risultato di un'interpretazione della realtà e non di una semplice riproduzione della visione.

Nella produzione di Alessandro Murer, la definizione della forma e l'elaborazione di concordanze cromatiche costituiscono gli elementi fondanti di una ricerca che trova le sue origini nelle esperienze artistiche non figurative, come l'Espressionismo astratto e l'Informale. L'intuizione originaria nasce dalla rielaborazione soggettiva di immagini derivate dalla natura o dal vissuto quotidiano che vengono selezionate e purificate perdendo qualsiasi relazione con la realtà contingente. Le opere di Donatella Bartoli esprimono un profondo legame con le origini triestine e con i luoghi caratteristici che segnano la vita e la storia dell'artista, dall'amata laguna veneziana, all'altopiano carsico, all'Istria, alla costa dalmata. Le potenzialità interpretative della pittura permettono all'artista di superare la contingenza del luogo e della sua storia per cogliere la poesia delle suggestive forme della natura nella lirica fusione tra acqua terra e cielo.

Per Tiziano Ronchin l'arte è un'azione vitale alimentata dalla ricerca di un equilibrio ideale che si concretizza nell'agire dell'artista. L'ordine e l'armonia sono strettamente legati alla contingenza del fare pittorico e alle qualità percettive della materia cromatica. L'opera è costruita attraverso la calibrata orchestrazione delle masse materiche governate dalla decisa gestualità dell'artista e dalla singolare sensibilità per gli accostamenti cromatici. La relazione tra i diversi artisti invita a una riflessione sull'opera d'arte le cui forme veicolano sempre nuovi significati grazie all'impiego dei vari procedimenti tecnici e alla lavorazione dei diversi materiali. Gli ambienti e i luoghi mutano, si trasformano, divengono sogno interiore, espressione dell'essere, sintetica rielaborazione formale. La forma visibile subisce alterazioni, deformazioni, amplificazioni in relazione al rapporto che l'artista determina con la realtà fluida e mutevole della società contemporanea.

Roberta Gubitosi



Orari:

da lunedì a venerdì 9.00-19.00

sabato 9.00-13.00, 15.00- 17.30

domenica 10.00- 16.00

Gallery