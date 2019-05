Oltreverde al Parco Gambrinus: divertimento sostenibile per tutta l'estate

Il sole si fa spazio fra i germogli, l’aria fresca gioca a fare la burattinaia con le nuvole, facendole danzare nel cielo tipico delle giornate che anticipano la bella stagione. Da lontano qualche uccellino canta il proprio ritorno, diventando la colonna sonora di allegre passeggiate nel verde appena fiorito, fra la risata di un bambino e il ritmo di una canzone coinvolgente.

Dal maggio 2017, “Oltreverde – aperitivo nella natura”, offre l’opportunità di vivere tutto ciò legato ad una piacevole compagnia, il tutto naturalmente immerso nell’area totalmente green del Parco Gambrinus a San Polo di Piave. L’evento ha, difatti, come obiettivo la creazione di un’atmosfera tanto divertente quanto rilassante, volendo però contribuire attentamente alla sensibilizzazione del pensiero etico e sostenibile. Durante le numerose date domenicali che accompagnano la stagione estiva, troverete innumerevoli iniziative atte ad unire arte, cibo, cultura e ambiente: si parte dal “semplice” utilizzo di stoviglie riutilizzabili, passando per una cucina che strizza l’occhio ad un’alimentazione prettamente sostenibile ed eticamente sana, fino ad arrivare al puro divertimento legato alle feste a tema. Capostipite di quest’ultime è proprio la “Festascalza”, regina delle precedenti edizioni ed evento che, come suggerito dalla simpatica denominazione, lega fisicamente le nostre radici a quelle di Madre Natura. In questa particolare edizione si viaggia nel tempo data dopo data attraverso le influenze musicali, esibizioni e esposizioni che ricalcano le annate dell’ultimo secolo: gli anni 50 il 16 giugno con l’aperitivo in Vespa; gli anni 70 il 7 luglio con l’aperitivo scalzo, festeggiando i 50 anni di Woodstock; gli anni 80 il 25 agosto con Illustrazioni e fumetti; gli anni 90 il 15 settembre con i primi passi verso il digitale; i millennials il giorno 22 settembre con temi che toccano argomenti attuali. Ma le sorprese, ad Oltreverde, non sono di certo terminate. Esclusiva della stagione 2019, per l’appunto, sarà l’originalissimo gadget a sfondo incredibilmente green: le matite coltivabili; classicissime matite in legno impreziosite da un seme di natura differente per ognuna di esse, collocato sul fondo, così da permettervi di poter coltivare un vero e proprio un mozzicone di matita.

