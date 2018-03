Oscar Farinetti a CastelBrando con "Centodieci è ispirazione"

MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY: ARRIVA A CISON DI VALMARINO (TV) IL TOUR DI “CENTODIECI E’ ISPIRAZIONE” CON OSCAR FARINETTI DI EATALY



A grande richiesta un nuovo appuntamento con l'evento dedicato a personalità che incarnano modelli d’eccellenza



Un viaggio alla scoperta di una storia imprenditoriale di successo, fatta di passione e creatività: a Cison di Valmarino (TV) la prossima tappa del tour sul territorio di Mediolanum Corporate University (MCU) con Oscar Farinetti, fondatore del famoso Eataly, il primo supermercato al mondo dedicato interamente a cibo di qualità, con sedi anche a Tokyo e a New York.



L’appuntamento è per mercoledì 7 marzo alle ore 18.30 presso il CastelBrando. L'evento si inserisce nel programma “Centodieci è Ispirazione”, il ciclo di incontri che l’istituto educativo di Banca Mediolanum dedica alla propria community con l’intento di favorire il contatto diretto con personalità che incarnano modelli d’eccellenza in diversi settori professionali. “Le idee vivono nei loro testimoni, in coloro che le sviluppano con passione e che si identificano in esse”.



E’ questo il motto con cui MCU sceglie i propri testimonial, in quanto esempi a cui riferirsi: con il loro entusiasmo hanno reso possibili nuovi percorsi, permettendo alla Società di raggiungere inediti traguardi. Con questo spirito MCU è lieta di incontrare e intervistare l’imprenditore Oscar Farinetti, alla scoperta di spunti e consigli interessanti per creare e gestire un’attività di successo.



Lo spettacolo è gratuito previa prenotazione all’indirizzo www.centodieci.it