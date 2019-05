Paesi, storie e bambini 2019: il teatro nelle piazze della marca trevigiana

L’edizione 2019 “Paesi, Storie e Bambini”: il percorso teatrale, ideato da Gli Alcuni, che si snoda attraverso gli spazi pubblici della provincia di Treviso. Il cartellone parte a maggio per terminare a settembre portando in 12 luoghi differenti un totale di 15 spettacoli teatrali per famiglie. Sui palcoscenici dei vari comuni, le nostre compagnie daranno vita ad una sorta di variopinto festival fatto di sirenette, dinosauri, giardini stregati, magie, personaggi fantastici e ambientazioni variopinte. Come da consolidata tradizione, Gli Alcuni coinvolgeranno il pubblico rendendolo continuamente complice della narrazione e protagonista attivo del racconto. I bambini potranno collezionare e accumulare i timbri che le compagnie faranno alla fine di ogni spettacolo nella tessera della rassegna per ottenere sconti e regali.

Sergio Manfio, presidente della compagnia teatrale, nel presentare la rassegna dice: “Per fortuna nel nostro tempo così tecnologico, spesso distratto e frettoloso, c’è ancora la possibilità di narrare storie per i bambini, di viverle insieme a loro… Siamo felici di essere riusciti – insieme ai responsabili della Cultura dei Comuni partecipanti e con altre realtà del territorio – a “costruire” una interessante rassegna itinerante di spettacoli di qualità, che contribuirà senza dubbio alla coesione territoriale, e consentirà di tessere nuovi rapporti tra le persone. I giovanissimi e le loro famiglie verranno idealmente uniti dal teatro che – oltre all’aspetto ricreativo – offre sempre interessanti spunti di dialogo e interazione, oltre che ottime occasioni per trascorrere insieme un tempo di qualità, magari “inseguendo” gli spettacoli di paese in paese. Gli allestimenti proposti sono gli ultimi messi in scena dalle nostre compagnie teatrali e presentano linguaggi diversi in cui comunque l’aspetto di coinvolgimento del giovane pubblico – invitato a danzare, cantare e interagire con le attrici e gli attori nella costruzione della storia – è sempre predominante. Negli spettacoli i più piccoli ritroveranno insieme attori e pupazzi, ma anche proiezioni di cartoni animati con personaggi amatissimi come i Mini Cuccioli, in onda sui canali Rai Ragazzi.”



PROGRAMMA SINTETICO:



Domenica 12 maggio 2019 ore 15.30

“Il Coniglio Cilindro e la Spada nella Roccia” - Polpetta & Caramella

Combai di Miane –Campagna del prete, in occasione della Festa “E’ Verdiso”



Domenica 19 maggio 2019 ore 17.30

“La bella era addormentata nel bosco ma…” - Polpetta & Caramella

Crocetta del Montello – Villa Pontello



Domenica 9 giugno 2019 ore 18.00

“I Musicanti di Brema”- Polpetta & Caramella

Meduna di Livenza – Piazzale del Municipio



Martedì 11 giugno 2019 ore 18.00

“Specchio, servo delle mie brame” - Polpetta & Caramella

Roncade – Centro Commerciale L’Arsenale



Sabato 15 giugno 2019 ore 20.30

“Perché gli alberi perdono le foglie” - Fata Corolla & Fata Valeriana

Valdobbiadene – Piazza Marconi



Martedì 2 luglio 2019 ore 20.45

“Viaggio Segreto tra i quadri” - Fata Corolla & Fata Valeriana

Arcade – Villa dei Cavalieri



Venerdì 5 luglio 2019 ore 21.00

“L’ultimo T-Rex era un bullo” - il Capi & l’Assistente

Cornuda – Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa



Giovedì 11 luglio 2019 ore 21.00

“I Musicanti di Brema” - Polpetta & Caramella

Breda di Piave – area Pro Loco



Lunedì 15 luglio 2019 ore 18.00

“Alla ricerca del cellulare perduto” - il Capi & l’Assistente

Roncade – Centro Commerciale L’Arsenale



Giovedì 18 luglio 2019 ore 20.30

“Il giardino stregato di Maga Cornacchia” - Fata Corolla & Fata Valeriana

Susegana – Piazza Martiri della Libertà



Mercoledì 24 luglio 2019 ore 20.30

“La regina dell’acqua” - Polpetta & Caramella

San Fior di Sotto – cortile ex canonica



Venerdì 26 luglio 2019 ore 20.30

“Non è proprio Cenerentola” - Polpetta & Caramella

Quinto di Treviso –BW Premier BHR Treviso Hotel



Mercoledì 31 luglio 2019 ore 20.30

“La voce della Sirenetta” - Fata Corolla & Fata Valeriana

Castello di Roganzuolo di San Fior – cortile scuola dell’infanzia Divina Provvidenza



Mercoledì 7 agosto 2019 ore 20.30

“I Musicanti di Brema” - Polpetta & Caramella

San Fior – oratorio della Chiesa



Domenica 1 settembre 2019 ore 17.00

“Viaggio segreto tra i quadri” - Fata Corolla & Fata Valeriana

Zenson di Piave – area parrocchiale



INFORMAZIONI E COSTI: ingresso a offerta libera | Informazioni allo 0422.421142 e distribuzione2@alcuni.it oppure presso l’Ufficio Cultura del comune dello spettacolo.



I comuni, le pro loco e le organizzazioni coinvolte sono le seguenti: Comune di Miane e Pro Loco di Combai, Comune di Crocetta del Montello, Comune di Meduna di Livenza, Comune di Valdobbiadene, Comune di Cornuda, Comune di Arcade, Comune di Breda di Piave, Comune di Susegana, Comune di San Fior, Comune di Zenson di Piave, Centro Commerciale L’Arsenale di Roncade e Best Western Premier BHR Treviso Hotel. La rassegna, che fa parte del progetto Reteventi, è realizzata con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è realizzata in collaborazione con Regione Veneto e Provincia di Treviso.



La programmazione completa degli spettacoli è sul sito www.teatrosantanna.it