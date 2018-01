Panevin 2018: ecco tutti i falò organizzati nella zona del Quartier del Piave

Dalla tradizione cristiana del Natale, nella Marca Trevigiana il 5 gennaio si passa a quella pagana con un rito centenario: il panevin. Il simbolico falò trae le sue origini dalla tradizione agricola e vuole fungere da benevolo portatore di fortuna per l’anno che va a cominciare. Come racconta molto bene Marcadoc, il fuoco purificatore su cui la sera del 5 gennaio vengono distrutte simbolicamente le sfortune del passato illumina le fredde notti della Marca e dalla direzione delle faville e del fumo che si levano dal cumulo di sterpi e legno, si traggono gli auspici – in cuor nostro sempre benevoli – per ciò che ci riserva il futuro. Tradizione vuole che in occasione del panevin vengano distribuite pinza e vin brule’ e che gli anziani intonino attorno al fuoco le litanie propiziatorie (antanie).

Ecco quindi tutti gli appuntamenti di venerdì sera (ore 20 ca.) nel Quartier del Piave...(N.B. Si prega di controllare in anticipo la loro effettiva accensione)

Pieve di Soligo

Pieve – Casa di Riposo

Patean – campo rugby

Patean – Via Gramsci

Solighetto – Casa degli Alpini

Refrontolo

Refrontolo – Tempietto Spada

Refrontolo – Via Casale

Farra di Soligo

Farra – Loc. Col Attila

Col San Martino – Loc. Giussin

Col San Martino – Loc. Canal

Col san Martino – San Vigilio

Col S.Martino – loc. Cavre

Soligo – Area Festeggiamenti

Soligo – Ospedale Bon Bozzolla

Moriago della Battaglia

Moriago – Via Manzoni e Isola dei Morti

Mosnigo – Campo Sportivo

Sernaglia della Battaglia

Sernaglia – Via Rimembranza

Fontigo – Campo Sportivo

Falzè – al Pedrè

Villanova – Via Villanova

Vidor

Vidor – Centro Polifunzionale

Colbertaldo – Madonna delle Grazie

Colbertaldo – Cal della Croda

Altri appuntamenti poi, come riporta "la Tribuna", si potranno trovare a: San Pietro di Barbozza, Santo Stefano, Folllo, Bigolino, Segusino, Bosco, Guia, San Vigilio, Combai, Borgo di Credazzo, Barbisano, Collalto, Susegana, Colfosco, Solighetto, Farrò, Valmareno, Mura, Gai, Tovena, Soller, Fratta, Bagnolo, Arfanta, Molinetto della Croda, Rua di Feletto, Santa Maria di Feletto.