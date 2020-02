Persona e società, la filosofia come stile di vita: ciclo di incontri filosofici

Incontri di filosofia pratica, accessibili a tutti, per riflettere e riscoprire il tempo presente; promossi da Comune di Breda di Piave, Comune di Roncade, Comune di San Biagio di Callalta TV, Comune di Silea in collaborazione con La Chiave di Sophia.

Martedì 10 marzo alle 20.30 presso la biblioteca di San Biagio di Callalta in Via II Giugno, 45 l'appuntamento è con "Filosofia come stile di vita". Abbiamo ancora bisogno di una filosofia che sia innanzitutto non un sapere, ma l’atteggiamento di chi non smette di fare domande. A cura di Elena Casagrande e Alessandro Tonon.

ALTRI INCONTRI IN PROGRAMMA

17 Marzo h20.30 - RONCADE

Biblioteca di Roncade - Via Virgilio Dall’Acqua, 25

✹ Persona e società ✹ Tecnica e globalizzazione

Riappropriarsi dell’etica dell’agire per acquisire

consapevolezza delle dinamiche della società

globalizzata e complessa.

A cura di Elena Casagrande, Pamela Boldrin



24 Marzo h20.30 - SILEA

Biblioteca Silea - Via Don G. Minzoni, 14

✹ Persona e società ✹ Natura

Dal concetto di physis, come sfondo immutabile per l’uomo, alla crisi ambientale in atto e ai problemi da affrontare.

A cura di Luca Mauceri, Pamela Boldrin



31 Marzo h20.30 - BREDA DI PIAVE

Biblioteca di Breda di Piave - Piazza D. Olivi, 16

✹ Persona e società ✹ Autonomia

Dal singolo individuo alla sfera pubblica: rileggere l'autonomia significa intraprendere un percorso dentro le differenze e le relazioni.

A cura di Massimiliano Mattiuzzo, Alessandro Tonon



✹ ENTRATA LIBERA ✹

Per info - 331 9333182

info@lachiavedisophia.com