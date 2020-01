Al teatro "Careni" di Pieve di Soligo in scena "Lui, lei e l'altro"

Giovedì 9 gennaio si terrà il quarto divertente appuntamento della rassegna «È teatro. Ancora Teatro.» organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Pieve di Soligo e dalla Compagnia Teatrale Tremilioni. Alle ore 21 presso il Teatro Careni andrà in scena «Lui, lei e l’altro», una spassosa commedia a cura della compagnia «Il Nodo Teatro» e con regia di Raffaello Malesci. Tra Hermance (Isabella Fossati) e il marito Alfonso (Giuseppe Sacco) le cose non vanno come dovrebbero. Lui è distratto mentre lei è insoddisfatta e si consola allora tra le braccia di un altro, il caro amico di famiglia Ernesto (Danilo Furnari). Quanto a lungo riusciranno a mantenere il segreto? Scappatelle ed equivoci, baci rubati e ricatti: le storie amorose di coppie più o meno ufficiali si intrecciano e si ingarbugliano in questa spiritosa commedia brillante, liberamente ispirata al testo «Il più felice dei tre» di Eugene Labiche, che si prende gioco dei tradimenti e delle trasgressioni presenti all’interno di un classico matrimonio borghese dei primi del novecento.

Se ne vedranno allora delle belle in un susseguirsi di rivelazioni, comici faccia a faccia e buffe prese di posizione, come quelle dei due improbabili domestici tedeschi (interpretati da Fiorenzo Savoldi e Silvia Pipa) capaci di rendere esilarante ogni singola entrata in scena.

Chi sarà allora il più felice? Il marito cornuto, la moglie o l’amante? Per scoprirlo non resta che godersi lo spettacolo e lasciarsi travolgere da questo intricato quanto spassoso triangolo amoroso.



Ingresso (posti numerati) adulti € 12 – Ragazzi fino a 16 anni e gruppi di almeno 15 persone € 8



Il giorno dello spettacolo la biglietteria del teatro aprirà alle ore 18.30.



Prevendite presso la Biblioteca Comunale di Pieve di Soligo in Piazza V. Emanuele II, 9.

Tel. 0438/985382 biblioteca@comunepievedisoligo.it