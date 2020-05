Pillole di auto-shiatsu a Treviso

Se non resisti senza un trattamento shiatsu, e ti pare che il lockdown non finisca più, è giunto il momento di imparare qualche tecnica semplice ed efficace che puoi fare comodamente da casa! 4 lezioni online divertenti e interattive, alla portata di tutti per sciogliere le tensioni accumulate, ricentrare il respiro e prepararsi a ripartire… nell’attesa di poter rincontrare il tuo professionista di fiducia! Un breve corso in streaming per imparare tecniche semplici ed efficaci alla portata di tutti. Il corso sarà tenuto sulla piattaforma di videoconferencing Jitsi Meet. Non è necessario iscriversi, sarà sufficiente cliccare sul link che vi invieremo al momento dell’iscrizione!



Programma:

15 maggio – 18:30-19:30

LA RESPIRAZIONE

Rilassamento e consapevolezza. Per ritrovare la calma e abbandonare lo stress



22 maggio - 18:30-19:30

LE RADICI

Gambe e piedi. Radicarsi per ripartire con più slancio



29 maggio - 18:30-19:30

HARA - IL CENTRO

Le anche e la pancia.

Per ricentrarsi e fare spazio alla creatività.



5 giugno - 18:30-19:30

LE PORTE SUPERIORI

Testa, viso, collo, spalle, braccia e mani. Per sciogliere le tensioni dello smart-working!



Costo totale: 20 € (e può partecipare anche tutta la famiglia!)

Info e iscrizioni: info@viashiatsu.it / 328.2813930