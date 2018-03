Premio Letterario San Paolo 2018

XXI Edizione del Premio Letterario San Paolo sul tema FRONTIERA (viaggio, sogno, identità). Si può partecipare con un racconto o con una poesia in Italiano o in un dialetto del Triveneto. .Il concorso è rivolto anche agli studenti delle elementari, medie e superiori che possono partecipare con un racconto.Scadenza il 5 giugno 2018 E' prevista la pubblicazione delle opere premiate e segnalate. Premi Interessanti. Premiazione a Treviso il 20 0ttobre 2018. Per informazioni premioletterario@noisanpaolo.it

