Presentazione "Il sogno di Keribe" @ Ubik Castelfranco

Giovedì 16 febbraio alle ore 20 e 30 presso la Libreria Ubik di Castelfranco Veneto in via Giuseppe Garibaldi 8 Ilaria De Togni presenta il romanzo Il Sogno di Keribe (GargoyleBooks, 2016). In questo sorprendente esordio l'autrice plasma un mondo leggendario in cui la natura e i suoi emissari si pongono come giudici insindacabili di conflitti interiori ed esteriori. Il confronto è tra chi combatte per sopravvivere e chi combatte per un mondo per cui valga la pena sacrificare se stessi e i propri affetti. Modera l'incontro il giornalista Ferdinando Garavello. L'evento vedrà inoltre la presenza e l'accompagnamento musicale di Tommaso Caenazzo e del suo Hanpan.