Presentazione del libro "Impavidi veneti" - Treviso Innovation Days 2017

Sabato 27 maggio i Treviso Innovation Days chiudono con una intensa giornata che inizerà alle ore 10.30 all'Auditorium Museo di Santa Caterina. Dopo la presentazione del rapporto di Osservatorio Territori Cattolica Assicurazioni “La provincia di Treviso. L’Italia locale industriale” ed il talk sulle “Tecnologie e persone, infrastrutture e reti: esperienze dal basso (e dall’alto) per interconnettere una città e il suo futuro” la mattina si chiuderà con “Dialoghi d’impresa”, una tavola rotonda in cui Elisabetta Armellin, (fondatrice del marchio V°73), Piero Bressan (presidente Garmont) e Philipp Breitenberger (CEO Kiwiny Bio) racconteranno le proprie storie di innovazione e di coraggio.

Sarà l’occasione per presentare in anteprima il libro “Impavidi veneti”, edito da Edizioni Ca’ Foscari in partnership con Alumni Ca’ Foscari, scritto dal Cafoscarino Gianpaolo Pezzato e dall’amico Giampietro Bizzotto. Il libro, che conta sulla prefazione della Presidente Alumni Monica Boccanegra e del giornalista Luca Barbieri, attraverso le testimonianze di quattordici imprenditori del Veneto il libro vuole essere una personalissima proposta da parte dei due autori di una sintesi di visioni del futuro e di possibili percorsi di rilancio del nostro territorio, da puntellare attraverso il coraggio, l’audacia, la passione e l’ambizione di porsi sfide sempre più grandi. Sono questi i tratti distintivi di storie di imprese e di percorsi personali con i quali gli intervistati dimostrano di affrontare le incertezze quotidiane e la complessità dei mercati in cui vanno alla instancabile ricerca di nuove opportunità.

Per maggiori informazioni: http://treviso.innovation-day.it/