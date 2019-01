Proiezione del film documentario "Il fenomeno Bruno Gröning"

A Silea il docufilm su Bruno Gröning

Una via per raggiungere l’equilibrio psicofisico

Un documentario che racconta la vita di un laico tedesco dalla forte spiritualità e la via da lui indicata. Uno sguardo differente sulle origini della salute, della malattia e delle dipendenze, attraverso gli insegnamenti di Bruno Gröning (Danzica 1906–Parigi 1959), rigorosamente senza scopo di lucro.

Il film, che si sviluppa attraverso documenti audio originali materiale d'archivio, dà voce ai testimoni del tempo e alle straordinarie guarigioni da loro ottenute, che conquistarono le prime pagine sui giornali dell’epoca.

Organizza il Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita, associazione internazionale aconfessionale di volontariato, premiato nel 2013 presso l'Onu, con il “Peace Pole” da parte della Ong World Peace Prayer Society.

L'ingresso é libero a offerta volontaria.

Informazioni: 347 – 41 22 502

www.bruno-groening-film.org