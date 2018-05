Purple Rain (Up From The Skies) di David Boato

Lunedì, 25 Giugno 2018 – Ingresso unico 15,00 €

PURPLE RAIN (UP FROM THE SKIES)

Organizzazione in collaborazione con Arteritmi www.arteritmi.it



PURPLE RAIN (Up From The Skies) il nuovo progetto di David Boato, un omaggio alla musica di icone del rock, del pop e del soul come Prince, Jimi Hendrix, David Bowie, Maurice White e gli Earth Wind & Fire, The Beatles, Glen Frey, Nirvana, Leonard Cohen e altri protagonisti di un'era di fermento creativo che continua ad influenzare la musica dei giorni nostri



Un progetto che ripropone in chiave jazz il sound di quegli anni e ne mette in risalto alcune sfumature meno evidenti aprendo le porte all'improvvisazione. Con uno sguardo alla tradizione e uno alle innovazioni, i quattro musicisti che compongono il progetto rileggono i brani che hanno caratterizzato un'epoca, dando loro una connotazione personale collocandoli in un contesto musicale contemporaneo.



LINE UP: David Boato | Tromba, Gianpaolo Rinaldi | Piano, Lello Gnesutta | Basso, Ricky Quagliato | Batteria



PRENOTAZIONE CONCERTO CONSIGLIATA: Disponibilità limitata di posti. Mail a risposte@fasolmenin.it specificando il nome ed il numero di cellulare. Prenotazioni telefoniche allo 0423.974262. Via Fasol Menin 22/B – Valdobbiadene

Info: www.fasolmenin.it - www.facebook.com/FasolMenin



BRINDISI FINALE: A fine concerto, brindisi con i musicisti