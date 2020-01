Il rock-techno del Putan club allo spazio Mavv

Arriva a Vittorio Veneto il Putan Club, un trio franco-italiano 70% femminile. Voci, chitarre, basso, batteria & computer.

Putan Club nasce nel 1995 da un’idea di François Cambuzat (L’enfance Rouge) insieme a Gianna Greco, eclettica ed instancabile bassista salentina, come un gruppo di resistenza che rifiuta il concetto di mercificazione dell’arte, difendendo la libertà della musica che non resta confinata in generi e che si allarga alla pittura e ad altre forme di espressione.



Il Putan Club usa i mezzi arcaici e immediati della musica del nostro secolo: voce e rumori elettrici, dall'avant-rock alla musica classica contemporanea, fino alla techno-house.

La formazione vanta una media di più di 180 concerti ogni anno - 800 concerti dalla nascita - in Europa, Africa e Asia (tra cui diversi concerti insieme a Lydia Lunch) e anche in numerosi festival internazionali.

La particolarità dello spettacolo del leader François Cambuzat accompagnato dalla bassista Gianna Greco e dalla batterista Zoé Martinot è l’inclusione completa del pubblico, immerso nei suoni distorti e rumorosi completati da una base elettronica che dall’industrial passa quasi alla techno.