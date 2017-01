Sabato 14 GENNAIO





RADIO DEEJAY Presents: ONE TWO ONE TWO



INGRESSO GRATUITO



Radio Deejay presenta ONE TWO ONE TWO, la nuova serata del momento con Hip-Hop, Trap e Moonbahton. L'ingresso gratuito per tutta la notte.





MAIN ROOM

• DJ Fabio B

• Wad

• Val S

• Grido





PREZZI

Tavoli: 15€

Età: 16+ (all'ingresso è richiesto un documento d'identità)



SOCIAL

Web: www.supersonicmusicarena.it

Instagram: @supersonicmusicarena



INFO

Cristian: 340 1200787

Manuel: 328 8692885