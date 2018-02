Domenica a tutto blues a Conegliano con Tolo Marton e Ulrich Ellison

CONEGLIANO Ulrich Ellison, chitarrista americano virtuoso e raffinato, torna sul palco del Radiogolden di Conegliano domenica 4 febbraio alle 18.30. Sarà accompagnato dalla sua band, The Tribe, e eccezionalmente per la data coneglianese, dal guitar hero trevigiano Tolo Marton, che lo affiancherà in alcuni brani.

Artista blues di spessore, originario di Graz in Austria, Ellison si è formato musicalmente in Europa e poi negli Stati Uniti. Le sue influenze musicali sono molto diverse, si muovono tra jazz e rock, ma c’è una costante: un amore profondo per la chitarra elettrica e per il blues. “Molte delle mie canzoni – spiega Ellison – hanno una spina dorsale blues, anche se nel tempo le persone hanno paragonato la mia musica ad artisti diversi come Dave Matthews Band, Sting o Porcupine Tree”. Da qualche tempo Ellison si è trasferito a Austin, Texas, dove si è affermato come uno dei migliori chitarristi al mondo. L'evento è a ingresso gratuito.