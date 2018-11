Ramen Night @Ikiya

Novità di novembre: il tantan men piccante con macinato di carne!



Prenotazioni a partire da martedì 30 ottobre alle 12.00

Online su https://goo.gl/forms/cOgyzvPdRLOvucKB2

Whatsapp al 391 1867786

Telefono allo 0422 583130



Benvenuti alla Ramen Night, l'evento mensile dedicato al ramen! La nostra bravissima Yuri preparerà per voi un delizioso ramen fatto in casa, secondo tradizione giapponese, che potrete gustare direttamente da noi.



Ikiya si trasforma quindi in un ramen-ya, per farvi assaggiare la più famosa pietanza giapponese dopo il sushi. Evento fisso ormai da 4 anni, il ramen di Yuri vi catapulterà direttamente nel Giappone dei sapori e dei profumi.



Vi aspettiamo!



PRENOTAZIONI E DECALOGO #RAMENIGHT



Ricordiamo che le Ramen Night sono eventi a porte chiuse, solo per prenotati con tessera Nipponbashi, e che le prenotazioni si chiudono al venerdì alle 14.00



Come funziona il tesseramento durante le Ramen Night?



– Tessera ridotta 2018: GRATUITA alla prima serata, e vale fino al 31 dicembre 2018. La tessera ridotta dà diritto a partecipare a Ramen e Giapp'Osteria Night, ma non dà diritto agli sconti e alle promozioni dedicate.

– Tessera ordinaria 2018: costo 5,00€ fino alla fine di dicembre 2018. Dà diritto a partecipare a tutti gli eventi, i corsi e i viaggi di Ikiya, ad un menu scontato dedicato ai soci, e dà accesso al Programma Fedeltà di Ikiya. Il Programma Fedeltà permette di accumulare punti ad ogni acquisto (online e in sede a Treviso) per poterli utilizzare come buoni sconto! I dettagli sono online alla pagina dedicata.



Dove? Da Ikiya, Via San Nicolò 15, 31100 Treviso.



Quando? Sabato 10 e domenica 11 novembre, a pranzo (solo domenica) e a cena.



Cosa propone Ikiya? Ramen fatto in casa dalla nostra bravissima Yuri Kagawa, cuoca giapponese con cui collaboriamo da anni. Il ramen è disponibile sia di carne di maiale che vegano, con tofu e verdure. Il brodo è disponibile sia a base di salsa di soia (shoyu ramen) che a base di miso (miso ramen), oltre che una variante in brodo agro piccante con una base di crema di miso e di sesamo, accompagnato con macinato di suino.



Quanto costa? La partecipazione alla Ramen Night ha un costo base di 25,00€, comprendenti ramen, dolci, bevande. Potete combinare il nostro menu creandovi il vostro!



Quali sono gli orari? Sabato sera, domenica a pranzo e a cena. C'è un solo turno, per consentirvi di gustare con totale calma il vostro ramen.



Come funziona la prenotazione? Basta registrarsi online oppure direttamente da Ikiya, fornendo i propri dati, il numero di persone e il tipo di ramen prenotato (tantan men, carne o tofu). Dopodichè avrete 24 ore per confermare la prenotazione attraverso il versamento della caparra (10,00€ a testa), che naturalmente vi verrà scalata dal conto finale. Ricordiamo che le prenotazioni chiudono il venerdì della settimana della Ramen Night, alle 14.00. Non accettiamo alcun tipo di prenotazione giunta dopo la chiusura.



Le caparre sono restituibili qualora modifichiate o cancelliate la prenotazione entro giovedì. Tutte le modifiche e le cancellazioni effettuate da venerdì in poi la perdono automaticamente.



