Relazioni: incontrarsi senza scontrarsi

Workshop per incrementare le proprie capacità relazionali

Giovedì 14 giugno ore 19-22

CNA, Viale della Repubblica, 154, Treviso

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Roberta Marzola - cell 320 4103952 - info@robertamarzola.it



QUOTE

• Iscrizioni fino a sabato 9 giugno: 40€ + Iva

• Iscrizioni fino a giovedì 14 giugno: 60€ + Iva



Qual è il modo migliore per incontrare gli altri senza scontrarsi, anche in situazioni critiche?



Per la gestione ideale di ogni organizzazione è necessario valorizzare le relazioni interne (dipendenti, collaboratori, ecc.) ed esterne (fornitori, partner aziendali e istituzionali, ecc.).



Come è possibile farlo in concreto?



La Programmazione Neurolinguistica e altre discipline utilizzate nell’ambito della crescita personale (Ge-stalt, bioenergetica, ecc) aiutano a entrare in una relazione equilibrata con l’altro, grazie a strumenti estremamente efficaci, che migliorano la comprensione sia di se stessi e delle proprie esigenze, che degli altri e del loro mondo. È così che diventa più semplice creare rapporti gestibili e produttivi, stabili e piacevoli, funzionali al buon andamento dell’organizzazione, qualunque essa sia (lavorativa o domestica, pubblica o privata).



Dalla gestione del conflitto alla creazione di progetti in sinergia, le tecniche PNL e per la gestione delle emozioni vengono utilizzate in tutto il mondo per rendere efficaci le relazioni in tutti i contesti (professionale, aziendale, familiare, di coppia, amicale, ecc.).



PROGRAMMA

• Io e l’altro: due mondi diversi con linguaggi diversi

• Incontrare l’altro: ponti e confini

• Introduzione al metamodello: cos’è, a cosa serve e come si usa

• Osservare il linguaggio per comprendere le mappe della realtà



TRAINER

Roberta Marzola, classe 1976, è giornalista e facilitatrice in tecniche per il riequilibrio emozionale.

Come ricercatrice segue costantemente da vent’anni corsi ed esperienze di formazione in Programmazione Neurolinguistica, ipnosi ericksoniana, comunicazione efficace, Gestalt, bioenergetica, meditazione, teatro, percorsi per lo sviluppo del potenziale umano, tecniche per la crescita personale e dei gruppi di lavoro.



Come formatrice ha all’attivo conferenze, corsi e laboratori esperienziali sulla comunicazione, sull’efficacia personale, meditazioni attive, sia dal vivo che on line. Propone incontri di gruppo e individuali.



Il corso partirà con un minimo di 15 persone