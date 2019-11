Risotto al Castrum con chef De Bin

Franco De Bin , proprietario e chef della famosa Osteria da Franco a Osigo di Fregona, sarà con noi per raccontarci gli aneddoti, le storie ed avventure del suo ristorante e della sua variegata carriera da chef in giro per il mondo...E mentre si dipanano questi racconti di vita e beviamo un bicchiere di Prosecco Superiore del Castrum accompagnato da crostini, Franco ci preparerà un suo risotto speciale. “La nostra cucina – dice Franco - è un laboratorio nel quale le idee prendono forma, le materie prime vengono accostate alla ricerca dell'innovazione pur mantenendo il segno della tradizione locale e territoriale”.



Ingresso limitato a 30 persone con prenotazione obbligatoria

Contributo € 20

Per prenotare chiamare 348 4238334

info@castrumdiserravalle.it