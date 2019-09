Corso di fotografia base a Biancade di Roncade

Il corso è sviluppato in 2 moduli (Fondamentali – Intermedio) indipendenti tra loro per chi voglia seguirne solo 1, ma collegati e non sovrapposti per chi voglia percorrere il ciclo completo. Ogni modulo è organizzato con 6 lezioni, di cui 4 di teoria in aula, e 2 di pratica. Le date per l’intermedio sono quelle successive logicamente, a scanso di annullamenti per tempo atmosferico avverso e altre cause non prevedibili



Programma sintetico moduli:



MODULO FONDAMENTALI

Storia tecnologica della fotografia

Legislazione

Operazioni preliminari prima di uno scatto

Parametri di esposizione

Regole basilari di composizione degli elementi nel fotogramma

Attrezzatura e tecnica dei generi fotografici più comuni



MODULO INTERMEDIO

Estensione storia dei grandi fotografi

Ripasso e potenziamento tecnico dei fondamentali

Uso avanzato Flash e luci

Digital imaging

Regole compositive avanzate, e tecnica di generi più specifici e insoliti

Il ritratto fotografico



Per chi è adatto?

Per chi genericamente si approccia alla fotografia: per chi ha acquistato una fotocamera e non riesce a produrre immagini che lo soddisfano, o per chi la fotografia non la conosce per nulla ma ha in mente di acquistare una camera in maniera consapevole avendo subito idea di come instradare una possibile passione.



Per quest’ultimo soggetto, seppure non do’ vincoli, ritengo sia propedeutico per la sua formazione se si doterà di un mezzo per sperimentare quanto detto in classe prima della conclusione del corso. Eventualmente ho anche la possibilità di dare a noleggio forfettario delle fotocamere reflex per tutta la durata del corso, con al suo termine la possibilità di riscatto.



Infine è adatto per chi in qualche modo ha gia’ iniziato un avvicinamento con il mondo fotografico e vuole colmare i suoi buchi formativi con tutti i fondamentali tecnici e compositivi affrontati con logica e ordine didattico.



Iscrizioni, info di segreteria: Numero e persona dedicata: Alessio 349 153 7209 , oppure direttamente a Claudio 338 2728067, o email a corsi@panci.it, o Facebook, Whatsapp … :)