Treviso: al cinema Corso un'anteprima del film "Rosso Istria"

TREVISO Mercoledì 7 Giugno p.v. alle ore 21, presso il cinema Corso in via Corso del Popolo 30 a Treviso, l’ Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia in collaborazione con l’ Associazione Culturale Ezzelino III da Onara e con il Patrocino della Regione Veneto, presenterà il Trailer dell’atteso film “Rosso Istria” che racconta il martirio di Norma Cossetto. Seguirà la proiezione gratuita del Film-Documentario “Esodo, La memoria negata”, per la regia di Nocolò Buongiorno e prodotto da VeniceFilm.

Interverranno il produttore cinematografico di VeniceFilm Alessandro Centenaro, il Vice Presidente dell’ ANVGD comitato di Treviso Roberto Biffis, il Presidente dell’ Associazione Ezelino III da Onara Patrizio Miatello. Seguiranno le dolorose e preziose testimonianze degli Esuli tra cui Alma Brussi, esule da Pola, Nedda Burlini, esule da Fiume e Pietro De Cleva, esule da Visionano. La cittadinanza è invitata.