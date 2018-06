Rude Boys Rock and Roll Band live @Tandem

Iniziano le notti bianche a Montebelluna nel migliore dei modi con il concerto dei Rude Boys Rock And Roll Band a ritmo di rock and roll e surf.

Questo power trio composto da Davide Zanella alla batteria, Derrik Gomez alla chitarra e Sasà Salvatore Serra al basso e voce proprone un repertorio che vi farà ballare e divertire ad ogni singola nota, portando uno show originale e coinvolgente. A far da cornice a questo live il Tandem Coffee & Cocktail, accogliente e giovanile, bar legato alla storia che hanno vissuto le mura del locale: un'ex officina di bici.