Sagra Dee Teghe 2018

SAGRA DEE TEGHE 🍻🍟🍗

Anche quest'anno presso lo stand gastronomico ad Albina di Gaiarine via Chiesa vecchia, si terrà la tradizionale Sagra Dee Teghe!

Due settimane tra cibo, musica e tanto sport! 🎶🍗🍟🍻



👉 INGRESSO LIBERO - STRUTTURA AL COPERTO 👈

GIOVEDI' 14



Inizio 5° torneo amatoriale di CALCETTO ⚽️ ️3x3 "La Keba"

per informazioni:

Lakeba

Stefano ☎ 338 5424347



Inizio 5° torneo amatoriale di BEACH BOCCE

per informazioni:

Daniele ☎ 347 1301147

Pier ☎ 348 4403668



<< APERTURA CHIOSCO MC TEGA - 🍻 BIRRA E PANINI 🌭🍟🍔>>

VENERDI' 15



ore 19.00: APERTURA FESTEGGIAMENTI E STAND ENOGASTRONOMICO



Qualificazioni 5° torneo amatoriale di CALCETTO ⚽️ 3x3 "La Keba"

Qualificazioni 5° torneo amatoriale di BEACH BOCCE



⚠️⚠️♫ ore 21.30 serata con 👉 DJ ALADYN | Selecta Vision 👈⚠️⚠️

direttamente da Radio DEEJAY

SABATO 16



ore 19.00: APERTURA STAND ENOGASTRONOMICO

Qualificazioni 5° torneo amatoriale di CALCETTO ⚽️ 3x3 "La Keba"

Qualificazioni 5° torneo amatoriale di BEACH BOCCE



⚠️♫ ore 21.30 serata Rock con le 👉 PINKARMADA 👈⚠️

PinkArmada

DOMENICA 17



ore 9.00: Torneo CALCIO ⚽️ categoria PULCINI

ore 12.00 - 14.00: APERTURA STAND ENOGASTRONOMICO



ore 19.00: APERTURA STAND ENOGASTRONOMICO

Finali 5° torneo amatoriale di CALCETTO ⚽️ 3x3 "La Keba"

Finali 5° torneo amatoriale di BEACH BOCCE



♫ ore 21.30 Music Band 👉 LA MIA TERRA BAND 👈

La Mia Terra



GIOVEDI' 21



Inizio 13° torneo amatoriale di BEACH VOLLEY 🏐 4x4 misto

per informazioni:

Bassa Kuota

Rossana ☎ 349 6953811

Eros ☎ 349 5786570



<<< APERTURA CHIOSCO MC TEGA - 🍻 BIRRA E PANINI>>

VENERDI' 22



ore 19.00: APERTURA STAND ENOGASTRONOMICO

Eliminatorie 13° torneo amatoriale di BEACH VOLLEY 🏐 4x4 misto



⚠️♫ ore 21.30 Musica con gli 👉 STEREOLIVE👈⚠️

Stereolive

100% Musica Italiana

SABATO 23



ore 15.00: Qualificazioni 13° torneo amatoriale di BEACH VOLLEY 🏐 4x4 misto



ore 19.00: APERTURA STAND ENOGASTRONOMICO



⚠️♫ ore 21.30 serata Rock Blues con 👉 ARIANNA ANTINORI👈⚠️



DOMENICA 24



ore 9.00: Finali 13° torneo amatoriale di BEACH VOLLEY 🏐 4x4 misto



ore 12.00: APERTURA STAND ENOGASTRONOMICO



♫ ore 21.30 Chiusura manifestazione con la Band 👉 RETROSPETTIVA 👈



Seguici su Facebook: Comitato Festeggiamenti Albina