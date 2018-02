“Salotti Botanici 2018” al Barbazza Garden Center

Piante e fiori, consigli pratici per la loro cura e riferimenti storici e letterari sul mondo botanico. Sono questi i temi che animano i Salotti Botanici Barbazza: incontri che all’autorevolezza dei contributi scientifici e umanistici dei relatori aggiungono sempre il clima familiare della suggestiva cornice “d’antan” della serra storica all’ingresso del Garden Center di via San Pelajo, quella dove nel 1952 è iniziata la storia imprenditoriale della famiglia Barbazza nella floricoltura.

Ideati nel 2013, i “Salotti” sono diventati una delle punte di diamante dell’intensa attività dei Garden Center Barbazza, che nei prossimi mesi proporranno il decimo ciclo di incontri articolato in tredici appuntamenti, tra i quali alcune “gite botaniche” per invitare il pubblico ad inoltrarsi nel mondo di fiori e piante con le tante diverse chiavi di lettura suggerite dagli esperti di botanica e di giardinaggio, ma anche di letteratura, gastronomia, storia, stile e molto altro ancora.

Da giovedì 22 febbraio - sempre al giovedì e sempre alle 18,30 – prende dunque il via un nuovo calendario, molto atteso e molto richiesto da un pubblico sempre più vasto, anche grazie all’eterogeneità delle proposte. Che, infatti, spazieranno da vari appuntamenti, condotti da Francesca Barbazza e Marina Grasso, dedicati a diversi tipi di piante: dalle orchidee (il 22 febbraio) alle aromatiche (il 1 marzo), dalle peonie (il 22 marzo) alle dalie (il 29 marzo) fino a quelle che colorano le cassette in primavera (il 19 aprile). Ma che offriranno anche approfondimenti botanici sui temi più vari, indagando nel mondo delle piante più saporite: dal caffè (l’8 marzo con gli esperti di Hausbrandt Trieste 1892) al cacao (il 15 marzo, con il Maestro cioccolatiere Massimo Albanese). E che si addentreranno anche nel poliedrico mondo dell’arte ispirata alla botanica, con l’arch. Andrea Bellieni che racconterà come nel Liberty “la natura si fa stile” (giovedì 5 aprile) e con la storica dell’arte Lydia Manavello che affronterà il tema delle “trame botaniche” indagando nel mondo dei tessuti e della moda ispirati ai fiori (giovedì 12 aprile).

Inoltre, sempre nel segno dell’intreccio tra arte e botanica, la mattina di domenica 4 marzo il pubblico dei “salotti” sarà invitato all’Orto Botanico di Padova, per visitare la mostra “Viriditas” dell’artista trevigiana Olimpia Biasi (già acclamata ospite dei “Salotti”), che spazia dal visionario universo di Ildegarda di Bingen alla rappresentazione vitale del sapere naturalistico. La nota artista-giardiniera aprirà, inoltre, il suo incantevole giardino di Lovadina al pubblico dei “Salotti” giovedì 3 maggio, per condividere la meraviglia della fioritura del suo ricchissimo roseto.

Altro “viaggio botanico” sarà quello proposto per domenica 20 maggio, quando, a conclusione dell’intensa stagione di “Salotti”, sarà possibile effettuare una visita guidata al Giardino di Villa Barbarigo di Valsanzibio di Galzignano Terme, del quale si parlerà anche nel “Salotto” di giovedì 26 aprile. E non è tutto, perché la primavera 2018 Barbazza prevede anche quattro appuntamenti dedicati all’orto (tutti i sabato pomeriggio di marzo), e il ritorno al Garden di Angela Maci con alcuni appuntamenti dedicati alla cucina, soprattutto ispirata dai prodotti dell’orto. Non solo colture e colture, quindi, ma anche tante idee, progetti e “lezioni” dal mondo botanico, nel consueto clima salottiero e con la consueta volontà di condivisione dei saperi che anima le iniziative della famiglia Barbazza.

Ingresso libero e gratuito. Info: 0422.308301 - www.barbazzagarden.it

SALOTTI BOTANICI - Ingresso libero e gratuito (nella serretta del Barbazza Garden Center di via San Pelajo 5 - Treviso)

Giovedì 22 febbraio - ore 18,30

Orchidee: misteriose seduttrici

Giovedì 1 marzo - ore 18,30

Aromatiche: sceglierle, coltivarle, utilizzarle

Giovedì 8 marzo - ore 18,30

Il caffè dalla pianta alla tazzina - con Hausbrandt

Giovedì 15 marzo - ore 18,30

“Cibo degli dei”: cento sfumature di cacao - con il Maestro cioccolatiere Massimo Albanese

Giovedì 22 marzo - ore 18,30

La romantica bellezza delle peonie

Giovedì 29 marzo - ore 18,30

Le dalie: quell’indiscreto fascino tropicale

Giovedì 5 aprile - ore 18,30

Liberty: la natura si fa stile - con Andrea Bellieni

Giovedì 12 aprile - ore 18,30

Trame botaniche: i tessuti, i fiori, la moda - con Lydia Manavello

Giovedì 19 aprile - ore 18,30

È primavera: fioriscono le cassette

Giovedì 26 aprile - ore 18,30

“La Piccola Versailles” di Valsanzibio

Giovedì 3 maggio - ore 18,30

Le rose di Olimpia - nel giardino di Olimpia Biasi a Lovadina (Tv)

GITE BOTANICHE (Info e costi: tel. 0422.308301 - www.barbazzagarden.it)

Domenica 4 marzo, ore 9-13

Orto Botanico di Padova e Mostra “Viridatis” di Olimpia Biasi

Domenica 20 maggio, ore 9-18

Giardino di Villa Barbarigo - Valsanzibio di Galzignano Terme (PD)