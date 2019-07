Tour guidato villa Navagero Erizzo - "Ordine patrizio delle arti e professioni"

Le prime notizie riguardanti i rapporti della storica famiglia veneziana dei Navagero con il territorio della Marca Trevigiana risalgono al 1420, quando GIOVANNI NAVAGERO venne nominato Podestà di Treviso. Erano quelli gli anni in cui, alla tradizionale, quasi esclusiva cura dei commerci marittimi sulle coste adriatiche dell’una e dell’altra sponda, con particolare interesse per le coste istriano - dalmate, greche e cipriote, le attenzioni dei patrizi lagunari iniziavano a rivolgersi alle prorietà immobiliari in terraferma, che esploderanno nel secolo successivo con la nascita in tali insediamenti di residenze di campagna di notevole livello artistico.

Il fabbricato dominicale si accompagna sempre con edifici di servizio in cui poter lavorare e conservare la parte dei prodotti agricoli di spettanza del proprietario del fondo che vigila e sovente promuove le attività per la migliore e accorta coltivazione del fondo. A tale proposito torna opportuno richiamare la suprema lezione di regole architettoniche di Andrea Palladio che, con la articolata descrizione dell’uso dei vari edifici che compongono la Villa, ha analiticamente trattato nei suoi QUATTRO LIBRI DELL’ARCHITETTURA. Bisogna tuttavia giungere al 1576 per avere la certezza dell’esistenza a Rovarè di una residenza dominicale con i relativi annessi e pertinenze,quando il 16 Luglio l’ ”Ill.mo et Ecc.mo” ...



