Oltreverde: l'aperitivo trevigiano diventa "Scalzo" per la data più attesa della stagione

L’estate è ormai giunta al suo picco di splendore, avvolgendoci col fascino unico di una stagione che pare una festa continua. Ed è proprio fra zampironi, luci e risate che l’evento più green dell’estate sembra farsi spazio fra una giornata al mare ed una serata in compagnia! Domenica 21 agosto, difatti, Oltreverde – Aperitivo nella natura vi aspetta nell’area green del Parco Gambrinus a San Polo di Piave per una festa tutta da scoprire; il tema sarà, per l’appunto, caratterizzato da un singolare dress code: tutto ammesso, fuorchè le calzature. In occasione del 50esimo compleanno del “papà di tutti i festival”, l’aperitivo domenicale di Oltreverde si vestirà della tipica atmosfera che strizza l’occhio ai bizzarri anni ’70 e, ovviamente, a sua maestà il Festival di Woodstock. Ma non finisce di certo qui!

Oltre alla possibilità di ballare, nel vero senso del termine, tenendo i piedi a terra, sarà possibile viaggiare con la fantasia fra appositi stand che, fedeli all’etica della sostenibilità, vi faranno ripercorrere l’atmosfera totalmente vintage dell’evento. Dalle simpaticissime maglie di cotone organico realizzate dai ragazzi di Blackbeard’s Factory, fino agli ottimi drink serviti direttamente dal classico minivan della cultura hippy. Un’ottima occasione per concludere il proprio weekend in tutta tranquillità, senza dover rinunciare al divertimento, assicurato dallo spensierato sottofondo musicale di Hit – Kunle e The Admirals: ospiti speciali dell’aperitivo più scalzo di sempre!



Credits: Paola Rosset

