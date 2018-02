San Valentino al DiVino Osteria Trevigiana

Una serata di San Valentino all’insegna del romanticismo nel ristorante del BHR Treviso Hotel. Lo chef Riccardo Aliceto propone un menu “afrodisiaco” che sarà certamente in grado di stupire il palato degli ospiti. Proposte eleganti e prelibate, preparate con la massima cura e attenzione per i particolari, ideali per un appuntamento a lume di candela:

Benvenuto con ostriche Fines de Claire e lime

Ribolla Gialla IGT Venezie, Le Monde

***

Insalata di radicchio tardivo IGP, gamberi rossi, maionese all’arancio e peperoncino

Risotto con latticini di seppia e caviale nero di trota

Infinito Bianco Veneto IGT, Maeli

***

Filetto di rombo, crema alle cime di rapa, insalatina di cavolo rosso e limone candito

Manzoni Bianco Novalis IGT, Bonotto delle Tezze

***

Cremoso al fondente nero e peperoncino con cuore di torroncino

Refrontolo Passito DOCG “Fervo”, Astoria Wines

***

Acqua San Benedetto e caffè è Goppion

Costo della cena € 119,00 a coppia

Per l’occasione il Ristorante DiVino Osteria Trevigiana ha pensato ad un sottofondo di eccezione, l’arpa di Eleonora Volpato, musicista di fama internazionale che accompagnerà la cena, per rendere questa serata indimenticabile e assolutamente romantica. IL BHR Treviso Hotel propone inoltre speciali pacchetti weekend per San Valentino, con pernottamento a prezzi vantaggiosi. Tutti i pacchetti sono disponibili a questo link: http://www.bhrtrevisohotel.com/pacchetti-san- valentino-treviso/

Per prenotazioni:

BEST WESTERN PREMIER, BHR TREVISO HOTEL, Via Postumia Castellana 2, Quinto di Treviso (TV)

Tel 0422 3730 - Fax 0422 373999, info@bassohotels.it – www.bhrtrevisohotel.it