San Valentino a lume di candela al castello di Conegliano

Giovedì 14 febbraio il Ristorante al Castello vi accoglie per la serata romantica a lume di candela anche per aderire all’iniziativa #milluminodimeno*



Il nostro chef ha pensato ad un menù dedicato agli innamorati



Il Menù per San Valentino 2020



Calice di Benvenuto con sfizietti

ASOLO PROSECCO DOCG EXTRA BRUT



Antipasti

Insalatina ai Sapori d’Inverno

Prosciutto di San Daniele con Burratina e Pomodorini Confit

Involtino di Radicchio al Brie

Crostino di Pane d’Altamura con Lardo di Patanegra



VERDISO I.G.T di TOFFOLI SOCIETA’ AGRICOLA



Primi Piatti

Gnocchi di Zucca su fonduta di Formaggi con Polvere di Amaretti

Sformato di Radicchio di Treviso e Montasio



MANZONI BIANCO della CANTINA BONOTTO delle TEZZE



Secondi Piatti

Guancetta di manzo Brasata al Raboso del Piave con Polenta Bianco Perla



Cubettini di Patata Viola al Forno

Finocchio Gratinato



COLLI di CONEGLIANO DOCG ROSSO REFRONTO di TOFFOLI SOCIETA’ AGRICOLA



Dessert a due

Condivisione d’Amore

RABOSO PASSITO della CANTINA BONOTTO DELLE TEZZE





Caffè