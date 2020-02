Be Human tour: Sara Jane Ceccarelli arriva allo Spazio Mavv

Il Be Human tour di Sara Jane Ceccarelli fa tappa allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto: concerto il 28 febbraio. Nel mondo sonoro di Sara Jane Ceccarelli, cantante italo-canadese, convive tutta la musica della sua multiforme carriera.

La sua scrittura, contaminata dal cantautorato nordamericano, si tinge di pop, blues, jazz e musica popolare sudamericana. SJC dà vita a canzoni di cui è quindi difficile definire il genere, e che unite alla sua voce delicata e al contempo carica di colori blues, trascinano il pubblico in un live che tocca l'anima. “Una portatrice sana di malinconia positiva”, SJC proporrà nel tour 2020 brani dal suo album Colors e brani inediti ancora non incisi, che verranno registrati a fine tour dopo averli suonati e arricchiti sui vari palchi. Nel 2016 è uscito per iCompany il suo primo album “Colors – Story of a girl who wanted to record an album” definito dal magazine Cantautori Italiani “tra i migliori dischi dell’anno appena concluso”. Vincitrice nel 2019 del primo premio come miglior autrice a “L’artista che non c’era” e del Premio Nuovo Imaie 2019/2020, SJC canta perlopiù in inglese, con testi che raccontano di buffi personaggi e di umanità varia, accompagnata dai suoi ormai consolidati musicisti che condividono con lei il gioco sacro che è la musica.

