Le protagoniste della Serie A di tennis live all'Eurosporting

Saranno in diretta sulla pagina Facebook di Eurosporting Treviso le ragazze che hanno fatto la storia della Serie A di tennis degli ultimi anni, campionesse in carica e con ancora molto da scrivere. La beniamina di Treviso Maria Elena Camerin, best ranking 41 con Martina Trevisan fresca di ritorno in Fed Cup con la nazionale Italiana, oltre a Corinna Dentoni, Lucrezia Stefanini e l'immancabile capitana Carla Mel. Con Andrea Camarin live dalle ore 18.30 di oggi